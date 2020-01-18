В 1.17 ч. по Единому номеру помощи 112 позвонила женщина и сообщила, что на улице Венуолё, 4, проходит вечеринка с участием несовершеннолетних.
Она сказала, что в компании 70-80 детей, которые, вероятно, пьяны. Сама женщина приехала, чтобы забрать своего ребенка.
Полицейские лишились дара речи – в указанном месте обнаружили не один десяток нетрезвых подростков. Полиция информировала DELFI, что сначала к ним вышла нетрезвая женщина (1989 г.р.) и назвалась организатором вечеринки. Потом она сказала, что она - уборщица, но не смогла объяснить, что она делает среди детей (в организме женщины, по данным DELFI, было больше 1,5 промилле).
Потом к полицейским подошли трое молодых людей (2002, 2000 и 2001 г.р.), которые сказали, что отвечают за вечеринку. Они так и не представили договор об аренде помещения, кому принадлежит клуб - неизвестно.
Несовершеннолетние в помещении клуба танцевали и распивали алкогольные напитки. В компании было несколько совершеннолетних и больше 50 несовершеннолетних. Возраст подростков - 15-17 лет.
Пресс-секретарь Вильнюсской полиция Юлия Самороковская сказала, что большая часть подростков была пьяна (от 0,2 до 1 промилле).
Двое подростков (2003 г.р.) оказались в больнице, у них диагностировали алкогольное опьянение.
На место происшествие вызвали и специалистов по защите прав детей. Специалисты пережили шок, поняв, что их ждет долгая и нелегкая ночь – они вместе с полицией занялись поиском родителей.
Одна мама заявила, что здесь регулярно происходят школьные танцы, и ее ребенок ничего плохого не сделал. Полицейским пришлось объяснить женщине, что ее сын сказал ей неправду.
По предварительным данным, молодежь отмечала день рождения и, возможно, никто не узнал бы об этом, если бы в полицию не обратилась мать одного из юношей.
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