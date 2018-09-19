В ночь на среду в Укмерге умер младенец

ГПК Вильнюсского округа сообщает, что 19 сентября в 1.25 ч. в Укмерге, на ул. Витауто, у больницы, в автомобиле скорой помощи скончался младенец (2018 г.р.). Начато расследование.

Младенец родился в конце августа. мать рассказала, что он заснул в 0.30 ч., а через 10 мин она заметила, что младенец не дышит.

Пока приехала скорая, родители реанимировали младенца сами. Младенец скончался еще до приезда в больницу.

По предварительным данным, родители младенца были трезвыми.