В ночь на понедельник в Паневежисе горело деревообрабатывающее предприятие

Пожарные-спасатели информировали DELFI, что на ул. Лянтпьювю начался пожар в помещениях, находящейся там компании. Это случилось в 0.10 ч.
По предварительным данным, загорелась древесина, принадлежащая этому деревообрабатывающему предприятию, деревянные поддоны. Огонь быстро распространился, поэтому загорелось и находящееся рядом большое здание.
По словам пожарных, ночью компания не работает, поэтому людей эвакуировать не пришлось.
Причина пожара пока неизвестна. Около 3.30 ч. пожарные все еще боролись с огнем. Люди в социальной сети Facebook писали, что через 3 часа после начала пожара слышался взрыв, после которого на территории огонь разгорелся еще сильнее.
На месте происшествия работали 8 автоцистерн, автомобиль штаба и другая техника. Кроме того, на месте происшествия дежурили многочисленные наряды полиции, они охраняли территорию.
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