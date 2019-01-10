Около 1.10 ч. полиция получила еще одно сообщение. На ул. Озо водитель Audi не выполнил требование патрульных полицейских и не остановился.
После увенчавшегося успехом преследования Audi (в преследовании участвовали несколько экипажей полиции) был задержан водитель (1987 г.р.). Мужчина был пьян - 1,45 промилле.
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