Около 1.10 ч. полиция получила еще одно сообщение. На ул. Озо водитель Audi не выполнил требование патрульных полицейских и не остановился.

После увенчавшегося успехом преследования Audi (в преследовании участвовали несколько экипажей полиции) был задержан водитель (1987 г.р.). Мужчина был пьян - 1,45 промилле.