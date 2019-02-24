В Нидском порту пропал рыбак, его вещи остались на молу

23 февраля в полицию сообщили, что в 21 ч. пропал мужчина (1961 г.р.), ловивший рыбу на молу в Нидском порту, недалеко от малого маяка.
Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, волосы короткие, на нем была синяя куртка с красными вставками на плечах, синие брюки.
Полиция сообщает, что все его вещи, включая удочку и телефон, остались на берегу.
На место происшествия приехали пожарные-спасатели, оценив обстановку, они констатировали, что водолазам в таких условиях спускаться в воду небезопасно.
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