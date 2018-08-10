10 августа, в 17 ч., в Ниде, на ул. Тайкос, недалеко от полицейского комиссариата, в результате удара молнии погибла женщина (1986 г.р.).
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В пятницу вечером полиция еще не могла сказать, была ли это местная жительница или приехавшая на отдых женщина.

В пятницу около 19.40 ч. молния ударила в дом в Тельшяй, на ул. Анулену. Загорелась крыша дома. Спасатели потушили пожар, но часть крыши сгорела.

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