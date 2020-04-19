В нежилой квартире в Каунасе найдено тело человека

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Каунасская полиция выясняет, почему в нежилой квартире был найден мужчина с раной на голове.
Департамент полиции сообщает, что 18 апреля, около 10.58 в Каунасе, в нежилой квартире на улице Тунелё, было обнаружено тело неизвестного 40-летнего мужчины с раной в голове.
Причина и обстоятельства смерти устанавливаются.
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