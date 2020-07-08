aA
Во вторник, около 19.12, в Неринге упал парашютист (мужчина 1991 года рождения).
В Неринге упал парашютист
© LRT

По данным полиции, мужчину с различными травмами доставили в больницу.

Обстоятельства выясняются.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video

TOP новостей

Хорваты ждут туристов: литовцам предлагают скидки и подарки (34)

Самолеты Airbaltic из Вильнюса в Дубровник уже летают. Это...

Одна больница вызывает беспокойство: установлено 3 новых случая коронавируса, в списке контактов - 100 человек (1)

Национальный центр общественного здравоохранения...

Drabužių prekeiviai Kalvarijų turguje Drabužių prekeiviai Kalvarijų turguje Drabužių prekeiviai Kalvarijų turguje

Торговцы популярного вильнюсского рынка рассказали, как обстоят финансовые дела у жителей (22)

Несмотря на то, что карантин в Литве закончился, его...

Eismo pokyčiai Vilniuje

В Старом городе Вильнюса начинало действовать кольцевое движение: что необходимо знать? (7)

С 7 июля в Старом городе Вильнюса вступит в силу новый...

За сутки в Литве подтверждено 10 новых случаев коронавируса (20)

За минувшие сутки в Литве подверждено 10 новых случаев...

|Maža didelių žinių kaina