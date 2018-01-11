В Неринге найден мертвый дайвер из Калининградской области

По данным полиции, тело мужчины примерно 35–40 лет в дайверском снаряжении было найдено на берегу моря в 14.29.

Как сказала BNS представитель полиции Каунасского округа Андромеда Грауслене, установлено, что это может быть пропавший без вести в Калининградской области мужчина. Он ли это, станет известно после опознания близкими.