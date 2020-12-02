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В среду вечером в Вильнюсском районе, в Немежисе, в ДТП попал водитель BMW. Ехавший по Минскому шоссе автомобиль "перелетел" через кювет, заграждение, снес забор и оказался во дворе дома.
В Немежисе водитель на BMW "перелетел" через кювет, заграждение, снес забор и оказался во дворе дома
© DELFI / Andrius Ufartas

В автомобиле были двое молодых людей. Автомобилем BMW управлял молодой человек 1999 г.р., у которого нет водительского удостоверения. Он не пострадал. Незначительные травмы получил пассажир, его увезли на осмотр в больницу.

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