‼️Atsargiai Vilniuje Kauno g./Mindaugo g. sankryžoje nuodijami gyvūnai‼️. . . Nors labai nepripažįstu keiksmų ir užgauliojimų viešai, bet iš kur gali atsirasti tokių idiotų???! Šiąnakt Kauno g. ir Mindaugo g. sankryžoje esančios teritorijos visą kiemą kažkas apdėliojo va tokiais pašteto gabalėliais (brauk į šoną) su kol kas nenustatytos formos nuodais. Ne vieną ir ne du tokius užkandžius... Mano brolis su ašarom paskambino, kad jo jaunas šuniukas miršta ant rankų. Su mama vidurnaktį lėkė ir vežė mažytę į kliniką. Šuniuką ištiko baisūs traukuliai, dribo putos, kauksmas iš skausmo tiesiog širdį daužė... Atvežus daktarė sakė, kad tai buvo išskirtinai stiprūs nuodai, nes net narkozės nepavyko sukelti iš kelių kartų. Tiesiog smegenys negalėjo ,,atsijungti". Šiuo metu ji vis dar kovoja už savo gyvybę (labai aukštas gliukozės kiekis, vis krentanti temperatūra) ir nėra aišku kaip kas tiksliai bus kai pabus iš narkozės. Ar traukuliai nesikartos, ar organizmas nepažeistas per stipriai. Per tą laiką brolio kaimynė paskambino į tą pačią ,,Greitosios žirafos" kliniką, kad jos staforšyro terjeriukas turi tuos pačius simptomus. Deja jo išgelbėti nebepavyko. Mano jauniausias broliukas apvaikščiojo per tą laiką kiemą kur ir rado šiuos ,,skanėstus" taip pat su dar keliais nugaišusiais gyvūnėliais. Jūs man pasakykit kokiam amžiuje mes gyvenam? Kaip kažkam gali pakilt ranka??? O jei koks mažametis vaikas tokiu užkandžiu pasivaišintu? . ❌Būkit geri jei kas yra tai patyręs ir turi gerų patarimų kuriais galėtų pasidalinti kaip atrasti tokius ,,kulinarus" ir kaip galima apsaugoti gyvūnus gyvenančius tarp tokių besielių išsigimėlių...Būtume labai dėkingi🙏🏻❌

