В Молетском районе утонул мужчина

По Единому номеру помощи 112 поступило сообщение о том, что в деревне Мишкишкяй I, на ул. Мишкишкю, в пруду тонет человек.
© DELFI / Ainis Gurevičius

Сообщение поступило 3 апреля в 13.09 ч..

На место происшествия выехали спасатели, полиция и врачи скорой помощи.

Департамент пожарной безопасности и спасения сообщил, что спасатели вытащили мужчину из воды, однако он уже не подавал признаков жизни.

Спасатели и врачи пытались реанимировать пострадавшего, но их усилия были тщетными. В 13.49 ч. врачи констатировали, что мужчина мертв.

Спасатели просят людей быть внимательными и не ходить по льду.

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