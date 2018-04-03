В Молетском районе утонул мужчина

Сообщение поступило 3 апреля в 13.09 ч..

На место происшествия выехали спасатели, полиция и врачи скорой помощи.

Департамент пожарной безопасности и спасения сообщил, что спасатели вытащили мужчину из воды, однако он уже не подавал признаков жизни.

Спасатели и врачи пытались реанимировать пострадавшего, но их усилия были тщетными. В 13.49 ч. врачи констатировали, что мужчина мертв.

Спасатели просят людей быть внимательными и не ходить по льду.