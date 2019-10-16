В Молетском районе у родителей забрали младенца

Врач, увидевшая состояние привезенного на плановый осмотр младенца, обратилась к специалистам по защите прав детей. Начато расследование.
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Полиция сообщает, что 15 октября поступило заявление Службы по правам ребенка. В нем сообщалось о младенце, получившем разного рода травмы.

В заявлении сказано, что в 11.25 ч., врач, осмотревшая младенца (2019 г.р.) из Молетского района, обнаружила на его теле синяки. Начато расследование.

DELFI связался со специалистом Службы по правам ребенка Айдой Жемайтите-Будникене.

"Специалистам Молетского района врач сообщила, что мать привезла на плановую проверку младенца, на обеих ногах которого были синяки. Врач сообщила об этом соответствующим службам", - сказала Жемайтите-Будникене.

Выяснилось, что семья до сих в поле зрения Службы по правам детей не попадала. Младенца забрали из семьи и передали дежурному опекуну.

Сейчас младенцу ничто не угрожает. 17 октября младенца осмотрят врачи-эксперты.

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