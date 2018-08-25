По словам очевидцев, автомобиль Opel был сильно поврежден, отвалилось переднее колесо.
Второй автомобиль получил еще более серьезные повреждения, он съехал с дороги. Спасатели констатировали, что пожара нет, просто испарялась жидкость.
По данным полиции, в ДТП пострадала 28-летняя женщина, она получила травму головы.
В Молетском районе произошло ДТП, пострадала женщина
25 августа, после 11 ч., на дороге Вильнюс-Утена, в...
В Вильнюсе Audi врезался в столб, пострадал подросток (5)
В пятницу поздно вечером, в 23.12 ч., по Единому номеру...
В Каунасе на три месяца арестован подозреваемый в убийстве соотечественников украинец (15)
24 августа, в 14 ч., в Каунасе в суд доставили 42-летнего...
В Вильнюсе нетрезвая женщина-водитель врезалась в автомобиль полиции (6)
24 августа , в 9.06 ч., Вильнюсская полиция получила...
TOP новостей
Пранцкетис: литовские депутаты принимают решения на трезвую голову, алкотестер не нужен (22)
Спикер парламента Литвы Виктора Пранцкетис 25 августа...
Состязание пенсий, зарплат и цен: победитель уже налицо (23)
Несмотря на то, что пенсии в Литве будут расти быстрее,...
Продукты в Норвегии: магазинчик "литовский", а цены норвежские (28)
Норвегия , как известно, славится своими высокими...
Курильщиков в Литве ждут перемены: много вопросов вызывает один запрет (15)
Минздрав Литвы планирует ограничить права...
После шквала в Западной Литве дома остались без крыш, повалены деревья (1)
После пятничного шквала в западной Литве без...