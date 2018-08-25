В Молетском районе произошло ДТП, пострадала женщина

По словам очевидцев, автомобиль Opel был сильно поврежден, отвалилось переднее колесо.

Второй автомобиль получил еще более серьезные повреждения, он съехал с дороги. Спасатели констатировали, что пожара нет, просто испарялась жидкость.

По данным полиции, в ДТП пострадала 28-летняя женщина, она получила травму головы.