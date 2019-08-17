В Молетай столкнулись три автомобиля, есть пострадавшие

Поздно вечером в пятницу сообщили об аварии в Молетай.
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В 23:47 Единый центр помощи получил сообщение о том, что в городе Молетай столкнулись три автомобиля. Есть пострадавшие.

На место происшествия были отправлены местные службы противопожарной помощи и спасения, информация о происшествии была передана станции скорой медицинской помощи Вильнюсского уезда, а также Утенскому главному полицейскому комиссариату.

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