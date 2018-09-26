В Молетай полиция расследует обстоятельства смерти 10-летней девочки

25 сентября, в 18.31 ч., врачи скорой помощи сообщили в полицию о том, что в приемное отделение Молетской больницы была доставлена малолетняя девочка.

Врачи констатировали, что ребенок мертв.

На теле внешних следов насилия не обнаружено.

Начато расследование.