В Молетай скончалась 10-летняя девочка, полиция расследует обстоятельства ее смерти.
© AFP / Scanpix

25 сентября, в 18.31 ч., врачи скорой помощи сообщили в полицию о том, что в приемное отделение Молетской больницы была доставлена малолетняя девочка.

Врачи констатировали, что ребенок мертв.

На теле внешних следов насилия не обнаружено.

Начато расследование.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

ЧП и криминал

В Шакяйском районе пьяный мужчина избил еще более пьяную беременную сожительницу

Мариямпольская полиция информировала, что в Шакяйском...

В Молетай полиция расследует обстоятельства смерти 10-летней девочки

В Молетай скончалась 10-летняя девочка, полиция...

Суд разрешил взять под арест подозреваемого в убийстве каунасца

Каунасский участковый суд 25 сентября разрешил взять на...

В Вильнюсе средь белого дня в ДТП попал пьяный водитель (4)

24 сентября после обеда, в 15 ч., в Вильнюсе, на ул....

Водитель компании, предоставляющей услуги подвоза, совершила ДТП в столице (3)

24 сентября, в 19 ч., в Вильнюсе, на ул. Наугардуко, водитель...

TOP новостей

Официальная статистика: как и почему выросли цены после введения евро (37)

Данные Департамента статистики Литвы показали, что...

Правительство Литвы обеспокоено демографией в стране и готовит налоговые льготы (2)

Правительство Литвы обсуждает план демографической,...

Последствия реформы: учителя массово уходят с работы (18)

До конца сентября осталось всего несколько дней, однако...

Венцлова: слова о том, что папу встретила слишком смуглая девочка – губительны для Литвы (61)

Слова о том, что папу встретила слишком смуглая девочка...

Крейвис - кандидат в мэры Вильнюса от консерваторов

Союз отечества – Христианские демократы Литвы...