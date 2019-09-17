В минувшие выходные в Литве из разных водоемов достали семь утопленников.
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Представитель Департамента пожарной безопасности и спасения Вида Шмигельскене сказала BNS, что в пятницу утром в Шилутском районе, в водоеме деревни Гайдяляй было обнаружено тело 10-летнего мальчика, которого искали со среды.

Позже в Йонавском районе, в деревне Саленинкай, из Нерис достали тело утонувшего мужчины.

В субботу в Алитусе, в озере Дидисис Дайлиде обнаружили тело 15-летнего подростка.

В воскресенье в Каунасском районе, в Домейкаве, из водоема достали тело мужчины.

В Клайпеде, у ворот в порт, перевернулась яхта. На ней было семь человек, один мужчина утонул, другого все еще ищут, еще 5 человек были спасены.

По данным Клайпедской полиции, в воскресенье в Неринге море выбросило на берег тело мужчины 45–50 лет, личность покойного не установлена.

Паневежская полиция сообщила, что в водоеме в Скапишкисе было обнаружено тело женщины.

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