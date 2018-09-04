"Имелась оперативная информация о том, что неработающий житель столицы причастен к сбыту наркотических средств на всей территории Минска. С целью сбыта наркотических средств 34-летний мужчина организовал лабораторию для изготовления и выращивания, подготовки к продаже и вакуумной фасовки наркотических средств", — сообщила официальный представитель РУВД Лилиана Жиленкова.
В ходе проведения осмотра гаража фигуранта был обнаружен и изъят полимерный мешок с землей с кустом конопли, три лампы накаливания, семь вентиляторов, таймер, а также 789 г высушенной марихуаны и 5 г гашиша; обнаружены 4 марки.
Возбужденно дело по ч. 2 ст. 328 УК (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов). Санкция этой части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет с конфискацией имущества или без конфискации.
Столичная милиция также сообщила, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий в момент распределения закладок с психотропным веществом альфа-PVP сотрудниками наркоконтроля Первомайского РУВД Минска и Минского отдела внутренних дел на воздушном транспорте задержан 22-летний минчанин. Вещество приобреталось через интернет-магазин.
Кроме того, сотрудники Фрунзенского РУВД Минска задержали 32-летнего повара одного из частных предприятий, который подозревается в сбыте гашиша. Наркотик находился у повара в кармане брюк, когда он возвращался с работы.
В Минске задержан мужчина, организовавший нарколабораторию
Сотрудники отделения по наркоконтролю и...
Под древесными гранулами в Литве обнаружены тысячи белорусских сигарет (1)
Криминалисты литовской таможни обнаружили в поезде под...
В Каунасском районе вооруженный до зубов мужчина угрожал расправой полицейскому (2)
Департамент полиции Литвы информировал, что в...
В Вильнюсе столкнулись 4 автомобиля: пострадал молодой человек (4)
4 сентября утром в Вильнюсе произошло ДТП с участием...
Литовский исполнитель Мино попался нетрезвым за рулем автомобиля (3)
Литовский исполнитель Мино, который известен песнями о...
TOP новостей
Нелегкая задача: у полиции есть фото 600 000 нарушителей (13)
За полгода посты контроля скорости в Литве...
Премьеру Литвы непонятны требования Латвии заплатить 57 млн евро за железнодорожную ветку (62)
Премьер Литвы Саулюс Сквернялис заявил, что не...
Правительство Литвы ужесточает наказание для пьяных водителей (9)
Правительство Литвы одобрило поправки к Уголовному...
Черная хроника каунасской мафии: заказное убийство, подозреваемые - из Эстонии (7)
2,5 года назад в Каунасе был застрелен член каунасской...
Церковь выбрала Maximа: другим сетям торговлю атрибутикой папы не предлагали (6)
Майки, зонты, записные книжки и другие сувениры с...