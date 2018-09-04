В Минске задержан мужчина, организовавший нарколабораторию

"Имелась оперативная информация о том, что неработающий житель столицы причастен к сбыту наркотических средств на всей территории Минска. С целью сбыта наркотических средств 34-летний мужчина организовал лабораторию для изготовления и выращивания, подготовки к продаже и вакуумной фасовки наркотических средств", — сообщила официальный представитель РУВД Лилиана Жиленкова.

В ходе проведения осмотра гаража фигуранта был обнаружен и изъят полимерный мешок с землей с кустом конопли, три лампы накаливания, семь вентиляторов, таймер, а также 789 г высушенной марихуаны и 5 г гашиша; обнаружены 4 марки.

Возбужденно дело по ч. 2 ст. 328 УК (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов). Санкция этой части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет с конфискацией имущества или без конфискации.

Столичная милиция также сообщила, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий в момент распределения закладок с психотропным веществом альфа-PVP сотрудниками наркоконтроля Первомайского РУВД Минска и Минского отдела внутренних дел на воздушном транспорте задержан 22-летний минчанин. Вещество приобреталось через интернет-магазин.

Кроме того, сотрудники Фрунзенского РУВД Минска задержали 32-летнего повара одного из частных предприятий, который подозревается в сбыте гашиша. Наркотик находился у повара в кармане брюк, когда он возвращался с работы.