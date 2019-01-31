По данным спасателей, на улице работали рабочие компании Klaipėdos vandenys. перед колодцем они поставили микроавтобус, в который врезался водитель Chevrolet. После удара микроавтобус проехал вперед на рабочих. Один из них (1967 г.р.) погиб, второй (1960 г.р.) находился в колодце, поэтому не пострадал, однако находился в шоковом состоянии.

По словам очевидцев, рабочие Klaipėdos vandenys в тот момент уже заканчивали свою работу.

Водитель Chevrolet сказал, что не заметил микроавтобус. Молодой человек был трезвым.