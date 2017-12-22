На Клайпедском автовокзале в одном международном автобусе полицейские обнаружили тело женщины. Рядом с телом была обнаружена жидкость красного цвета, возможно - кровь.
Полиция сообщает, что тело 32-летней женщины было обнаружено 20 декабря, около 17 ч.
Причины и обстоятельства смерти выясняются.
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