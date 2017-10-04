В мешках от угля – контрабандные сигареты на миллион евро

Таможенники проверяли мешки всю ночь с понедельника на вторник. В некоторых мешках действительно находился древесный уголь, однако в других было обнаружено 360 000 пачек контрабандных сигарет, сообщила Криминальная служба таможни.

Груз был задержан еще в понедельник вечером на границе Литвы с Польшей, рядом с бывшим контрольно-пропускным пунктом Кальвария, у должностных лиц вызвало подозрение поведение водителя грузовика.

После детальной проверки груза на дорожном посту Кибартай была обнаружена контрабанда. В целом было обнаружено 1300 мешков, в основной части из них – 800 были обнаружены сигареты, а 500 были с законным грузом - углем.

Криминальная служба Таможни Каунасского округа начала расследование по факту контрабанды и незаконного владения товарами, подлежащими акцизным сборам, водитель задержан на двое суток.