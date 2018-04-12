12 апреля, в 11.28 ч, поступило сообщение о том, что в море, недалеко от маяка, находится человек.

Спасатели сразу отреагировали на поступившее сообщение, сейчас они ищут несчастного. Спасатели информировали, что волны на море высокие, что затрудняет поиски.

Спасатели обратились за помощью в Центр координирования спасения на море, к месту происшествия должно подойти судно. Кроме того, поднимут спасательный вертолет.

Выяснилось, что это рыбак, который упал с мола в море, его еще не нашли.

По словам очевидцев, у рыбака случился эпилептический припадок, во время которого он и упал в море. По предварительным данным, мужчине около 50 лет.

Он ловил рыбу в том месте, где это запрещено. Спасатели сказали, что им известно, что многие рыбаки нарушают правила и не обращают внимание на запрет.

Даже после несчастья некоторые рыбаки не покинули опасное место, пока их не выпроводили стражи порядка.