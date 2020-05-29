В Мажейкяйском районе у горящего дома мужчина застрелил полицейского

Сообщение было получено 29 мая, в 10.28 ч. по номеру 112.

Звонившие сказали, что подозреваемый мог поджечь дом.

Департамент пожарной безопасности сообщил, что горел одноэтажный деревянный дом, пожар тушили три автоцистерны.

Выяснилось, что вооруженный мужчина не только мог поджечь дом, но и стрелял в полицейских.

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Департамент полиции информировал, что тяжелые ранения получили полицейские Мажекяйского районного комиссариата.

Полицейские приехали в деревню Бирбилишкес, чтобы проверить информацию о вооруженном мужчине. Подозреваемый встретил их выстрелами.

На месте происшествия был застрелен 40-летний полицейский Мажейкяйского районного комиссариата. Вторая сотрудница полиции была ранена в ногу, ее жизни опасность не угрожает. Генкомиссар Ренатас Пожела от имени всех стражей порядка выражает соболезнования близким покойного.

Подозреваемый (1968 г.р.), вероятно, ушел в находящийся неподалеку лес, возможно, он вооружен, поэтому жителей просят не приближаться к нему и информировать о его местонахождении полицию.

На место происшествия выехали многочисленные наряды полиции из Тельшяй, Клайпеды и Шяуляй, а также бойцы антитеррористической группы ARAS. На место происшествия выехал и генкомиссар полиции.

Пожела информировал Delfi, что над этим делом работают многочисленные силы: полицейские трех округов, пограничники, в поисках подозреваемого участвуют и латвийские полицейские (они проводят розыск на своей территории).

Сообщается, что полиция приезжала к подозреваемому уже вчера, когда поступила информация о насилии в ближайшем окружении (насилие в отношении женщины). Однако полицейские не нашли подозреваемого, он сбежал.

Пожарные на пожарище ищут человеческие останки, возможно, тело женщины. Выясняют, не совершил ли подозреваемый и другие убийства. На пожарище было обнаружено тело, а рядом с ним оружие. Подозревают, что это может быть тело подозреваемого. Пока личность покойного не установлена, ведется розыск подозреваемого.

Полиция разыскивает подозреваемого Стасиса Брасаса (1968 г.р.), который ранее в поле зрения полиции не попадал. Пожела указал, что легального оружия у подозреваемого нет, вероятно, оружие, из которого был застрелен полицейский, нелегальное.

На поиски подозреваемого вылетели два вертолета.