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Полиция информировала, что в Мажейкяйском районе на грузовой автомобиль упало железобетонное перекрытие, погиб водитель.
В Мажейкяйском районе на грузовой автомобиль упало железобетонное перекрытие, погиб водитель
© AFP / Scanpix

18 декабря, в 16 ч., в Мажейкяйском районе, в дер. Юодейкяй, в грузовом автомобиле обнаружено тело мужчины (1967 г.р.).

По предварительным данным, его придавило упавшим на автомобиль перекрытием.

Выяснилось, что водитель ехал, не опустив стрелу, и зацепил ею, железобетонную конструкцию, она упала и насмерть придавила мужчину.

Начато расследование.

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