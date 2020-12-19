В Мажейкяйском районе на грузовой автомобиль упало железобетонное перекрытие, погиб водитель

18 декабря, в 16 ч., в Мажейкяйском районе, в дер. Юодейкяй, в грузовом автомобиле обнаружено тело мужчины (1967 г.р.).

По предварительным данным, его придавило упавшим на автомобиль перекрытием.

Выяснилось, что водитель ехал, не опустив стрелу, и зацепил ею, железобетонную конструкцию, она упала и насмерть придавила мужчину.

Начато расследование.