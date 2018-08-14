В Мажейкяйском районе мужчина избивал жену на глазах у детей

13 августа, в 15.30 ч., в Мажейкяйском районе, в доме после словесной перепалки трезвый мужчина (1993 г.р.) схватил за руки свою трезвую супругу (1994 г.р.) повалил ее на пол и ударил кулаком в лицо.
Во время конфликта в доме находились двое детей (2012 и 2017 г.р.).
Подозреваемый задержан, ведется расследование.
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