В Мажейкяйском районе мужчина избивал жену на глазах у детей

13 августа, в 15.30 ч., в Мажейкяйском районе, в доме после словесной перепалки трезвый мужчина (1993 г.р.) схватил за руки свою трезвую супругу (1994 г.р.) повалил ее на пол и ударил кулаком в лицо.

Во время конфликта в доме находились двое детей (2012 и 2017 г.р.).

Подозреваемый задержан, ведется расследование.