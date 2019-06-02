В ночь на субботу в полицию позвонил мужчина и сообщил, что женщина, которая была на 8-м месяце беременности, вернулась домой без явных признаков беременности.

Женщина сказала, что два дня назад родила дома мертвого младенца, положила его тело в рюкзак, который унесла в лес и оставила там.

Полиция нашла рюкзак с телом младенца в лесу. Подозреваемую задержали. Полиция выясняет причину смерти младенца.