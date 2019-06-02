Полиция задержала жительницу Мажейкяй, подозреваемую в убийстве младенца.
© Shutterstock

В ночь на субботу в полицию позвонил мужчина и сообщил, что женщина, которая была на 8-м месяце беременности, вернулась домой без явных признаков беременности.

Женщина сказала, что два дня назад родила дома мертвого младенца, положила его тело в рюкзак, который унесла в лес и оставила там.

Полиция нашла рюкзак с телом младенца в лесу. Подозреваемую задержали. Полиция выясняет причину смерти младенца.

ЧП и криминал

В Плунге две недели тело человека пролежало в диване (1)

В Плунге – история как из фильма ужасов. Подозревают,...

В Мажейкяй задержана женщина, подозреваемая в убийстве младенца (1)

Полиция задержала жительницу Мажейкяй, подозреваемую в...

Трагическое ДТП около Найсяй: один водитель погиб, другой - в больнице (1)

1 июня, в 21.20 ч., в Шяуляйском районе, около Найсяй,...

Прокуратура Эстонии задержала двух граждан Литвы, подозреваемых в серийных угонах (4)

Тартуский уездный суд по ходатайству прокуратуры взял...

Вильнюсская полиция просит помощи – нужно узнать этого человека (18)

Сотрудники 6 комиссариата полиции города Вильнюса...

TOP новостей

Истории из ночных дежурств литовских врачей: пациент взял в заложники медсестру (9)

2/3 пациентов экстренно привозят в больницу ночью и в...

Лето в Литву приходит без опоздания

Начало календарного лета принесет с собой летнее тепло....

ФОТО: в Вильнюсе учредили новую либеральную Партию свободы (64)

В субботу в Вильнюсе , в бизнес-центре К29, прошёл...

На вильнюсских остановках оборудуют до 90 новых павильонов (25)

В Вильнюсе на остановках общественного транспорта в...

В Паланге почтили память Стасиса Повилайтиса: здесь он останется навсегда (3)

Память жившего и творившего в Паланге Стасиса...