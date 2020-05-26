В Мажейкяй пьяный мужчина выбросил из окна двух собак

Скопировать ссылку В Мажейкяй пьяный мужчина выбросил из окна двух собак

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Департамент полиции информировал, что в Мажейкяй пьяного мужчину подозревают в том, что он выбросил из окна двух собак.