В Мажейкяй обнаружено тело погибшей женщины

Департамент полиции Литвы проинформировал, что в Мажейкяй была найдена погибшая женщина.
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7 сентября, в 7:50, в Мажейкяй, в квартире на улице Жемайтиёс, было найдено тело умершей женщины (1979 г. р.).

По предварительным данным полиции, на теле были обнаружены кровоподтёки.

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства происшествия.

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