В Мажейкяй обнаружено тело погибшей женщины

Департамент полиции Литвы проинформировал, что в Мажейкяй была найдена погибшая женщина.
7 сентября, в 7:50, в Мажейкяй, в квартире на улице Жемайтиёс, было найдено тело умершей женщины (1979 г. р.).
По предварительным данным полиции, на теле были обнаружены кровоподтёки.
Сотрудники полиции выясняют обстоятельства происшествия.
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