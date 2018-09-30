Информация поступила 28 сентября в 17.23 ч. Тело молодого человека (1989 г.р.) было обнаружено в комнате в доме на ул. Скуодо (Мажейкяй).

По данным полиции, молодой человек умер давно. Тело находится в стадии разложения.

Полиция выясняет причины смерти мужчины.