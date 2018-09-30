28 сентября вечером в Мажейкяй в полицию сообщили о том, что обнаружено тело молодого человека.
Информация поступила 28 сентября в 17.23 ч. Тело молодого человека (1989 г.р.) было обнаружено в комнате в доме на ул. Скуодо (Мажейкяй).
По данным полиции, молодой человек умер давно. Тело находится в стадии разложения.
Полиция выясняет причины смерти мужчины.
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