В Мажейкском районе полиция разыскивает пропавшую без вести девушку

Приметы: рост 160 см, длинные светлые волосы, на ногах были розовые спортивные ботинки, на девушке были синие джинсы, серый джемпер с капюшоном.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшей, просьба звонить по номеру 8 700 61200, или приехать в комиссариат в Мажейкяй, на ул. Гамиклос, 36. Можно звонить по номеру 112.