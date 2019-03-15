В Мажейкском районе полиция разыскивает пропавшую без вести девушку

В Мажейкском районе полиция разыскивает пропавшую без вести 16-летнюю Паулину Гелжините. 10 марта, в 17.30 ч., она вышла из дома в Мажейском районе, в деревне Юодейкяй и до сих пор не вернулась.
Paulina Gelžinytė
© Telšių aps. VPK

Приметы: рост 160 см, длинные светлые волосы, на ногах были розовые спортивные ботинки, на девушке были синие джинсы, серый джемпер с капюшоном.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшей, просьба звонить по номеру 8 700 61200, или приехать в комиссариат в Мажейкяй, на ул. Гамиклос, 36. Можно звонить по номеру 112.

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