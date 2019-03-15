В Мажейкском районе полиция разыскивает пропавшую без вести девушку

Приметы: рост 160 см, длинные светлые волосы, на ногах были розовые спортивные ботинки, на девушке были синие джинсы, серый джемпер с капюшоном.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшей, просьба звонить по номеру 8 700 61200, или приехать в комиссариат в Мажейкяй, на ул. Гамиклос, 36. Можно звонить по номеру 112.
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