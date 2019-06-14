В Марияпольском районе Литвы – третья вспышка АЧС

"Ситуация в Мариямпольском и Шакяйском районах очень напряженная. В них много мелких держателей свиней, постоянно обнаруживаются дикие кабаны, зараженные АЧС", – отметил в пресс-релизе глава ПВСЛ Дарюс Рямейка.

На минувшей неделе АЧС была выявлена в Шакяйском и Марияпольских районах, там вирус проник по причине недостаточных мер безопасности, кроме того, в Шакяй свиней содержали нелегально.