Полиция 13 января около 01.15 ч. получила сообщение из больницы о том, что из Калварии в Мариямполе доставили девушку (2003 г.р.) в коматозном состоянии.

Подозревают, что девушка отравилась алкоголем.

Полиция уточняет обстоятельства происшествия.