Полиция 13 января около 01.15 ч. получила сообщение из больницы о том, что из Калварии в Мариямполе доставили девушку (2003 г.р.) в коматозном состоянии.
Подозревают, что девушка отравилась алкоголем.
Полиция уточняет обстоятельства происшествия.
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