13 января в Мариямпольскую больницу в тяжелом состоянии была доставлена 15-летняя девушка. Она впала в коматозное состояние. Подозревают сильное отравление.
© DELFI / Kiril Čachovskij

Полиция 13 января около 01.15 ч. получила сообщение из больницы о том, что из Калварии в Мариямполе доставили девушку (2003 г.р.) в коматозном состоянии.

Подозревают, что девушка отравилась алкоголем.

Полиция уточняет обстоятельства происшествия.

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