По данным полиции, 9 сентября из Мариямпольской больницы поступило сообщение о том, что к ним доставлен гражданин Беларуси (1969 г.р.) в тяжелом состоянии.
В тот же день, в неустановленное время, на стоянке в деревне Салапераугис, во время конфликта из стоявшей фуры Mercedes Benz его возможно вытолкнул находившийся там с ним нетрезвый гражданин Украины (1989 г.р.).
Врачи диагностировали у пострадавшего переломы шести ребер, правой лопатки. Пострадавший был пьян (2,05 промилле).
Мужчина был госпитализирован в Мариямпольскую больницу. Гражданин Украины был задержан.
Ведется расследование.
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