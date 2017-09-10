По данным полиции, 9 сентября из Мариямпольской больницы поступило сообщение о том, что к ним доставлен гражданин Беларуси (1969 г.р.) в тяжелом состоянии.

В тот же день, в неустановленное время, на стоянке в деревне Салапераугис, во время конфликта из стоявшей фуры Mercedes Benz его возможно вытолкнул находившийся там с ним нетрезвый гражданин Украины (1989 г.р.).

Врачи диагностировали у пострадавшего переломы шести ребер, правой лопатки. Пострадавший был пьян (2,05 промилле).

Мужчина был госпитализирован в Мариямпольскую больницу. Гражданин Украины был задержан.

Ведется расследование.