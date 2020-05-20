В Мариямпольском самоуправлении погиб мотоциклист

aA
Департамент полиции информировал, что 20 мая в Мариямпольском самоуправлении с дороги съехал и погиб мотоциклист. По предварительным данным, погиб молодой мотоциклист.
20 мая, в 17.34 ч., в деревне Балайкяй, Мариямпольского самоуправления во время обгона с дороги съехал и разбился мотоциклист (2000 г.р.).
Мотоциклист скончался на месте.
Обстоятельства происшествия расследует полиция.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Премьер Литвы: карантин в стране, скорее всего, будет продлен (65)
20 мая правительство Литвы планировало обсудить...
Правительство Литвы: новых послаблений со следующей недели не будет (12)
20 мая правительство Литвы планировало обсудить...
Беспокойство вызывает Сантаришкская клиника: болезнь диагностируют и у пациентов, и у врачей (9)
20 мая министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига...
Создана виртуальная карта Литвы со статистикой по COVID-19 (2)
Начала действовать виртуальная карта Литвы со...
С работы в Литве чаще увольняют работников старшего возраста, больше людей получают минимум (73)
В последнее время в Литве стали чаще увольнять...