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Департамент полиции информировал, что 20 мая в Мариямпольском самоуправлении с дороги съехал и погиб мотоциклист. По предварительным данным, погиб молодой мотоциклист.
В Мариямпольском самоуправлении погиб мотоциклист
© Anželika Stackevič

20 мая, в 17.34 ч., в деревне Балайкяй, Мариямпольского самоуправления во время обгона с дороги съехал и разбился мотоциклист (2000 г.р.).

Мотоциклист скончался на месте.

Обстоятельства происшествия расследует полиция.

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