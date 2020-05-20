В Мариямпольском самоуправлении погиб мотоциклист

20 мая, в 17.34 ч., в деревне Балайкяй, Мариямпольского самоуправления во время обгона с дороги съехал и разбился мотоциклист (2000 г.р.).

Мотоциклист скончался на месте.

Обстоятельства происшествия расследует полиция.