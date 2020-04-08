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В Мариямпольском самоуправлении без вести пропал подросток. Полиция просит о помощи.
В Мариямпольском самоуправлении без вести пропал подросток
© Marijampolės apsk.VPK

7 апреля 2020 г. около 16 ч., из дома в деревне Векерётишкес на синем велосипеде уехал несовершеннолетний Андрюс Сабас (2002 г.р.) и до сих пор не вернулся.

На нем были темные брюки, черные кеды, синий джемпер. Рост пропавшего 180 см, худощавого телосложения.

Его возможный маршрут Шунскай-Турсучай-Гавалтува через запруду.

Куда он поехал потом - неизвестно. Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего просьба звонить по номерам 870065804 или 112.

ru.DELFI.lt
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