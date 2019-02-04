В Мариямпольском районе - лобовое столкновение автомобилей: погибла женщина

4 февраля, в 18 ч., автомобиль Opel, возможно, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Audi.

В ДТП пострадали водитель и пассажирка Opel, женщина в 19 ч. скончалась в больнице.

Ведется расследование.