В Мариямпольском районе - лобовое столкновение автомобилей: погибла женщина

Департамент полиции информирует, что в Мариямпольском районе, у деревни Иглишкеляй произошло трагическое ДТП. По предварительным данным, в больнице скончалась женщина, пострадал ее супруг.

4 февраля, в 18 ч., автомобиль Opel, возможно, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Audi.

В ДТП пострадали водитель и пассажирка Opel, женщина в 19 ч. скончалась в больнице.

Ведется расследование.

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