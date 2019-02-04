В Мариямпольском районе - лобовое столкновение автомобилей: погибла женщина

Департамент полиции информирует, что в Мариямпольском районе, у деревни Иглишкеляй произошло трагическое ДТП. По предварительным данным, в больнице скончалась женщина, пострадал ее супруг.
4 февраля, в 18 ч., автомобиль Opel, возможно, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Audi.
В ДТП пострадали водитель и пассажирка Opel, женщина в 19 ч. скончалась в больнице.
Ведется расследование.
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