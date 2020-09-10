Конфликтующие стороны не могут договориться о том, кто сейчас возглавляет Lietuvos cukrus. Уполномоченное лицо назначенного Каунасским окружным судом временного администратора Insolvensa Кястутис Буткус сказал, что сейчас руководителем является он.

Адвокат акционера Lietuvos cukrus компании Arvi ir ko Эрикас Ругенюс сказал, что на заводе назначен другой руководитель – Арвидас Арнашюс. Однако в регистре юридических лиц никакой информации о нем пока нет.

Ругенюс сказал, что Центр регистра может не принять решение в связи с Арнашюсом, поскольку руководителя назначает временный администратор.

Как информировал представитель Мариямпольского комиссариата полиции Ренатас Сяурусайтис, сообщение о конфликте поступило 9 сентября, в 4.12 ч.

"Сообщалось, что группа лиц выбила окна в административной части здания, испортила имущество, возможно учинила драку, есть пострадавшие. Нанесенный ущерб уточняется, Начато расследование по факту нарушения общественного порядка", – сказал он.

Сяурусайтис сказал, что на место происшествия выехали около 10 экипажей полиции. Он заметил, что в полицию обратились обе стороны. "Жалобы и заявления подали обе стороны", – сказал он.

Видео, которое было сделано во время конфликта, поделился с Delfi адвокат Arvi ir ko Ругенюс.

Представитель Lietuvos cukrus Жидрунас Бузас тоже участвовал в конфликте. Он рассказал, что в здание ночью пытались ворваться около 50 работников Ekskomisarų biuras.

"Они избили четверых работников Kvintencijа. Для защиты был поставлен легковой автомобиль. С него сняли капот, бамперы, вырвали рацию, выбили стекла. Наверху было 6 работников, мы услышали звук и остановились у двери. Когда вышибли дверь на третьем этаже, мы сделали 7-секундное видео. И все, потом у нас забрали вещи, на нас надели наручники. Мы были забаррикадированы, внутрь не пускали. Мы предполагали, что что-то будет, днем такое не делают", – рассказал Бузас, объяснив, что Kvintencija - это охранная компания, которую нанял завод.

"По решению суда, акционер - Arvi ir ko. Мы подали документы в Центр регистра. Протоколом акционеров Arvi ir ko был назначен гендиректор. А они заявили, что законный администратор Кястутис Буткус. Они приезжали с коллектором, излагали свою позицию, мы - свою. Уезжали, потом опять приезжали, третий, четвертый. По хорошему не попали, решили вломиться ночью. Появился коллектор, администратор, они ждали за воротами. Когда все это сделали, заявили, что переняли завод", – сказал Бузас. Один из акционеров Arvi ir ko - задержанный в Словении Видмантас Кучинскас.

Бузас сказал, что все пострадавшие написали заявления в полицию.

В четверг Ругенюс сказал Delfi, kчто Бузас сейчас находится на простое, поэтому он не может попасть на работу.

"Другие, кажется, ходят на работу, не все, но некоторых пускают", – сказал он.

Ругенюс сказал, что осень - важное время для компании, поскольку 1 октября начинается сезон переработки сахарной свеклы.

С администратором Insolvensа Буткусом в четверг Delfi связаться не удалось, однако его позиция была изложена в пресс-релизе.

Сообщается, что суд назначил администратора, чтобы гарантировать работу компании осенью, чтобы этому не мешал процесс реструктуризации. Суд принял такое решение 4 сентября. Он учел аргументы трех главных кредиторов компании.

"По сути эта компания была без легального руководителя, поэтому ее деятельность могла быть парализована", – сказал Буткус.

Сообщается, что 7 сентября Буткус приезжал в компанию, чтобы заняться своими прямыми обязанностями, но его не впустили работники и охрана. 8 сентября он еще раз потребовал от лиц, которые назвали себя представителями компании, покинуть ее территорию. Однако они этого не сделали.

"9 сентября администратор и охрана приехали на завод до начала рабочего дня (рабочий день на заводе Lietuvos cukrus начинается в 7 ч.), однако им не дали войти 5 агрессивных людей, некоторые, кажется, были пьяны, – сказано в сообщении.

Один из акционеров кредитора Lietuvos cukrus компании Žvalguva Валдас Лебеда конфликт в Мариямполе описал в нескольких словах.

"Есть решение суда, назначен администратор, сейчас он решает все те нечистые дела, все вытянет на свет", – сказал он.

"Там все как в 90-ые", – прибавил Лебеда.