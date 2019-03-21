Полиция сообщает, что 20 марта из мариямпольского отделения Regitra поступило сообщение о том, что гражданин Украины (1984 г.р.) хотел зарегистрировать автомобиль Citroen C3 Picasso.
Однако в системе Regitrа этот автомобиль был отмечен как находящийся в розыске, его искали в Италии.
Полиция начала расследование по факту реализации полученного преступным путем имущества (УК ЛР 189 ст.).
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