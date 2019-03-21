Полиция сообщает, что 20 марта из мариямпольского отделения Regitra поступило сообщение о том, что гражданин Украины (1984 г.р.) хотел зарегистрировать автомобиль Citroen C3 Picasso.

Однако в системе Regitrа этот автомобиль был отмечен как находящийся в розыске, его искали в Италии.

Полиция начала расследование по факту реализации полученного преступным путем имущества (УК ЛР 189 ст.).