В Мариямполе совершено убийство

Департамент полиции информирует, что в Мариямполе произошло убийство. Полиция обнаружила в квартире труп мужчины с колотыми ранами в области груди. Найден и подозреваемый, он был госпитализирован.
14 ноября, в 12.35 ч. в Мариямполе, в квартире на ул. Р.Юкнявичаус было обнаружено тело 36-летнего мужчины.
Подозреваемый (1979 г.р.) был госпитализирован (диагноз - политравма).
Ведется расследование.
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