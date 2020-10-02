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Эйманте Главинскайте (2006 г.р.) 30 сентября, в 15 ч., ушла из дома в Мариямполе, на ул. Моколу и до сих пор не вернулась.
Eimantė Glavinskaitė
Eimantė Glavinskaitė
© Marijampolės apsk.VPK

Приметы: рост 165 см, волосы длинные темные, со светлыми кончиками. На девушке был темный блузон и темная майка, темные брюки, белые спортивные ботинки. Особые приметы: пирсинг в языке, в губе, в носу и в ушах.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшей, просьба звонить по номерам 8 700 65819, 8 684 19535 или 112.

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