Приметы: рост 165 см, волосы длинные темные, со светлыми кончиками. На девушке был темный блузон и темная майка, темные брюки, белые спортивные ботинки. Особые приметы: пирсинг в языке, в губе, в носу и в ушах.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшей, просьба звонить по номерам 8 700 65819, 8 684 19535 или 112.