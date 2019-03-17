В Мариямполе, приводя в порядок местность, люди обнаружили стеклянный сосуд с гранатой и патронами.
© DELFI / Andrius Ufartas

В субботу, в 10:45, в Мариямполе, на ул.Моколу, у дома, во время уборки территории был обнаружен подозрительный стеклянный сосуд.

Полиция сообщает, что в нём была ручная граната F1 и 26 патронов для пистолета "Макаров".

Был введён в действие план "Щит".

Гранату забрали сотрудники Aras.

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