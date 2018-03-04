Около 13 часов полиция получила сообщение о том, что водитель автомобиля не справился с управлением и врезался в столб, после чего въехал в угол многоэтажного дома. От удара сломались колеса машины, а перед оказался сильно поврежден.
К счастью, в ходе аварии не пострадали ни находившиеся в автомобиле люди, ни пешеходы.
Дежурный полиции Мариямполе информировал DELFI, что водитель не отрицал своей вины, поэтому после просшествия пришлось только лишь заполнить декларацию ДТП.
Свидетели не скрывали своего удивления по поводу случавшегося, некоторые заподозрили, что водитель в нетрезвом состоянии. Однако по данным полиции, водитель был трезв.
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