8 января, в 17.44 ч., полиция получила сообщение о том, что в Вильнюсе, на ул. Озо, в ТЦ была задержана женщина, которая украла из магазина Maxima товары на сумму 56 евро.
© DELFI / Kiril Čachovskij

Подозреваемая - сотрудница Службы охраны госграницы (СОГГ), работающая на Кенской заставе A.K. (1987 г.р.).

Женщина сейчас находится в отпуске по уходу за ребенком. В СОГГ она служит уже 10 лет.

За последний месяц это уже вторая сотрудница СОГГ, которую подозревают в совершении кражи из магазина. 8 декабря в Вильнюсе задержали автомобиль BMW X5, которым в неслужебное время управляла сотрудница СОГГ Трибоняйской заставы Й.М. (1993 г.р.). В автомобиле обнаружили украденные из магазина Depo вещи. Водитель и ехавшие с ней двое мужчин (1992 и 1989 г.р.) были закрыты в КПЗ.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

ЧП и криминал

В магазине Maxima на краже попалась пограничница (6)

8 января, в 17.44 ч., полиция получила сообщение о том, что в...

Завершено расследование резонансного убийства в Паланге (5)

В октябре прошлого года в Паланге было обнаружено тело...

В Радвилишкском районе грабители избили пожилого человека (8)

За день до Нового года в Деревне Пакиршинис...

Напившаяся на поминках женщина скончалась в полицейском автомобиле (14)

5 января, в 13 ч., Шяуляйская полиция получила сообщение о...

В Клайпеде мужчина выпал с балкона, подозревают самоубийство (4)

В Клайпеде с балкона выпал мужчина, полиция подозревает...

TOP новостей

Пенсионное накопление: что надо сделать для принятия решения (8)

Каждый человек индивидуально должен решать,...

Надежда Литвы – Китай, только нет гарантии, что не будет как с Россией (55)

Несмотря на то, что из Литвы экспортируют немало...

Заявления экс-мэра Вильнюса в суде по делу о политкоррупции связывают с выборами

Свидетельства опрошенного по делу о политической...

Николай Статкевич Nikolajus Statkevičius

Николай Статкевич: у белорусов 500-летняя партизанская традиция, второго Крыма здесь не будет (66)

Белорусы смотрят на мир глазами российского...

Regitra объявила новые номера - водителям стоит поспешить (6)

9 января Regitra сообщила список номеров, которые...