Подозреваемая - сотрудница Службы охраны госграницы (СОГГ), работающая на Кенской заставе A.K. (1987 г.р.).
Женщина сейчас находится в отпуске по уходу за ребенком. В СОГГ она служит уже 10 лет.
За последний месяц это уже вторая сотрудница СОГГ, которую подозревают в совершении кражи из магазина. 8 декабря в Вильнюсе задержали автомобиль BMW X5, которым в неслужебное время управляла сотрудница СОГГ Трибоняйской заставы Й.М. (1993 г.р.). В автомобиле обнаружили украденные из магазина Depo вещи. Водитель и ехавшие с ней двое мужчин (1992 и 1989 г.р.) были закрыты в КПЗ.
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