В Вильнюсе в магазине на проспекте Саванорю у кассы самообслуживания найдена мужская ручная сумка с пистолетом и патронами.
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В ручной сумке находился пистолет "Беретта" и магазин с 8 патронами, сообщили в Департаменте полиции.

Обстоятельства устанавливаются.

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