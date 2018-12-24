В Вильнюсе в магазине на проспекте Саванорю у кассы самообслуживания найдена мужская ручная сумка с пистолетом и патронами.
В ручной сумке находился пистолет "Беретта" и магазин с 8 патронами, сообщили в Департаменте полиции.
Обстоятельства устанавливаются.
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