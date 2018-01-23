22 января, в 16.20 ч., в Вильнюсе, в Лукишкском переулке, в камере Лукишкского СИЗО, было обнаружено тело арестованного (1971 г.р.). Мужчина повесился.
Мужчину решением суда закрыли в СИЗО на время следствия.
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