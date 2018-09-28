В минувшее воскресенье сотрудники поста остановили для проверки легковой автомобиль Mercedes Benz, за рулем которого находился 51-летний гражданин России Т. М.
У таможенников сначала вызвал подозрения носок с кусочками янтаря, найденный в салоне автомобиля, среди личных вещей
При более детальном осмотре автомобиля в тайнике было обнаружено 2,8 килограмма незаконно провозимого янтаря и 160 не декларированных сигарет Parliament с российскими бандеролями.
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