В среду после полуночи на КПП Лаворишкес приехал тягач Scania с полуприцепом Trailor. Оба транспортных средства были с российскими номерами. Тягачом управлял 49-летний гражданин России, который предъявил документы. Документы были в порядке. В полуприцепе был груз пластика.
У пограничников груз и тягач вызвали подозрения, поэтому было решено проверить его на рентгене. Увидев фигуры людей, пограничники решили, что это манекены. Однако таможенники сообщили пограничникам, что в полуприцепе находятся люди.
Выяснилось, что между поддонами с пластиком находилось 13 мужчин и 1 женщина. Люди сильно замерзли, их ноги посинели, они с трудом передвигались. Из полуприцепа их буквально вынесли на руках.
У людей не было никаких документов. Поскольку были опасения в связи с их здоровьем, всех нелегалов доставили в Сантаришкскую клинику. В среду им оказывали медицинскую помощь. Один из нелегалов немного говорит по-английски, еще несколько немного понимают по-русски.
Нелегалы представились гражданами Шри-Ланки. Им от 19 до 41 года. Они сказали, что ехали в полуприцепе несколько дней, не выходя из него. Их цель - попасть в Западную Европу. У них были личные вещи. Во время поездки они надевали подгузники.
Начато расследование по факту перевозки нелегалов опасным для жизни людей способом и незаконного пересечения границы. Нелегалам грозит штраф, арест или лишение свободы на срок до 2 лет. Водителю грозит лишение свободы на срок до 8 лет.
Выясняют, по какому маршруту водитель вез живой груз.
В среду вечером 13 шриланкийцев были закрыты в КПЗ. Один нелегал еще остается в больнице. Водитель тягача тоже находится в КПЗ. 22 марта прокурор обратился в суд с просьбой разрешить взять водителя под арест на 2 месяца.
В прошлом году литовские пограничники задержали 19 нелегалов из Шри-Ланки, которые пытались незаконно попасть в Литву.
В тягаче с российскими номерами обнаружили 14 шриланкийцев (2)
На Лаворишкском КПП пограничники задержали 14...
Гражданин Беларуси пытался дать пограничникам взятку в размере 500 евро
Гражданин Беларуси , который пытался провезти...
Из-за ДТП была закрыта магистраль Via Baltica
22 марта, в 7.20 ч., на дороге A5, у деревни Пускяльняй,...
TOP новостей
Президент Литвы: ЕС и НАТО согласуют ответ России на отравление Скрипаля (178)
Президент Литвы Даля Грибаускайте говорит, что после...
Как вильнюсская школа просила проживающих в Литве россиян "придержать" детей (1)
Как быть, если тебя просят не приводить завтра ребенка в...
Исследование: около 69% жителей Литвы считают себя счастливыми (1)
Центр обучения человека с 2008 года ежегодно проводит...
Спустя 13 лет после смерти мужчины наследники узнали о его счете в банке (20)
Дети, похоронившие отца 13 лет назад, этой весной...
Как оплаченный штраф может стать долгом Налоговой инспекции (20)
Если вы превысили скорость на дороге и вовремя...