В среду после полуночи на КПП Лаворишкес приехал тягач Scania с полуприцепом Trailor. Оба транспортных средства были с российскими номерами. Тягачом управлял 49-летний гражданин России, который предъявил документы. Документы были в порядке. В полуприцепе был груз пластика.

У пограничников груз и тягач вызвали подозрения, поэтому было решено проверить его на рентгене. Увидев фигуры людей, пограничники решили, что это манекены. Однако таможенники сообщили пограничникам, что в полуприцепе находятся люди.

Выяснилось, что между поддонами с пластиком находилось 13 мужчин и 1 женщина. Люди сильно замерзли, их ноги посинели, они с трудом передвигались. Из полуприцепа их буквально вынесли на руках.

У людей не было никаких документов. Поскольку были опасения в связи с их здоровьем, всех нелегалов доставили в Сантаришкскую клинику. В среду им оказывали медицинскую помощь. Один из нелегалов немного говорит по-английски, еще несколько немного понимают по-русски.

Нелегалы представились гражданами Шри-Ланки. Им от 19 до 41 года. Они сказали, что ехали в полуприцепе несколько дней, не выходя из него. Их цель - попасть в Западную Европу. У них были личные вещи. Во время поездки они надевали подгузники.

Начато расследование по факту перевозки нелегалов опасным для жизни людей способом и незаконного пересечения границы. Нелегалам грозит штраф, арест или лишение свободы на срок до 2 лет. Водителю грозит лишение свободы на срок до 8 лет.

Выясняют, по какому маршруту водитель вез живой груз.

В среду вечером 13 шриланкийцев были закрыты в КПЗ. Один нелегал еще остается в больнице. Водитель тягача тоже находится в КПЗ. 22 марта прокурор обратился в суд с просьбой разрешить взять водителя под арест на 2 месяца.

В прошлом году литовские пограничники задержали 19 нелегалов из Шри-Ланки, которые пытались незаконно попасть в Литву.