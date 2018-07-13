В понедельник в Вильнюсском железнодорожном центре управления терминалами после детальной проверки таможенники задержали доставленный поездом из Беларуси контейнер с грузом керамзитового гравия.

При проверке таможенники нашли в гравии контрабандные сигареты стоимостью примерно 50 тыс. евро, сообщила Криминальная служба таможни.

Коробки с белорусскими сигаретами таможенники обнаружили в мешках с керамзитовым гравием. В общей сложности обнаружено 20 тыс. пачек, их стоимость с учетом подлежащих уплате налогов - 50 тыс. евро.

Контейнер, груз и контрабандные сигареты задержаны, начато досудебное расследование о контрабанде и незаконном диспонировании подакцизными товарами.

В общей сложности сотрудники Криминальной таможенной службы заде