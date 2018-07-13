В понедельник в Вильнюсском железнодорожном центре управления терминалами после детальной проверки таможенники задержали доставленный поездом из Беларуси контейнер с грузом керамзитового гравия.
При проверке таможенники нашли в гравии контрабандные сигареты стоимостью примерно 50 тыс. евро, сообщила Криминальная служба таможни.
Коробки с белорусскими сигаретами таможенники обнаружили в мешках с керамзитовым гравием. В общей сложности обнаружено 20 тыс. пачек, их стоимость с учетом подлежащих уплате налогов - 50 тыс. евро.
Контейнер, груз и контрабандные сигареты задержаны, начато досудебное расследование о контрабанде и незаконном диспонировании подакцизными товарами.
В общей сложности сотрудники Криминальной таможенной службы заде
В Литву из Беларуси в контейнере с гравием ввезли контрафактные сигареты (2)
В гравии, ввезенном поездом из Беларуси , литовские...
Упал летавший на планере 10-летний мальчик (4)
12 июля, в 13 ч., в Алитусе, на ул. Мишкининку, во время...
В Каунасе выявили нелегальный стоматологический кабинет
Криминалисты ГПК Каунасского округа в 2015 году начали...
В Вильнюсе столкнулись три автомобиля, пострадал водитель
13 июля, в 8.26 ч., в Вильнюсе , на ул. Жальгирё, столкнулись...
Ехавшего на угнанном VW Passat эстонца выдали некачественные номера (3)
Калварийские пограничники задержали эстонца, который...
TOP новостей
"Отличная работа! Хочу вас поздравить!": за что Трамп и Макрон благодарили президента Литвы? (205)
Саммит НАТО мог завершится крахом – говорили даже об...
"Мы никого не боимся": президент Литвы ответила прокремлевской "России 1" (377)
Президент Литвы Даля Грибаускайте на саммите НАТО в...
Мужчина попал в нелепую ситуацию: "Содра" считает несуществующий долг и пеню (18)
Клайпедчанин уже больше года не находит общего языка с...
Пациенты и фармацевты не знают, что делать с отозванными с рынка лекарствами (6)
После того как Государственная служба по контролю над...