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В воскресенье (28 августа) рано утром таможенники в Кене проверили поезд из Беларуси и нашли в нем 20 ящиков с контрабандными сигаретами.
В Литву из Беларуси на поезде привезли не только сухое молоко
© MKT

Сигареты обнаружили в одном из товарных вагонов поезда, на котором в Клайпеду везли сухое молоко. 20 ящиков с сигаретами даже никак не замаскировали – они просто лежали на грузе сухого молока.

Всего в поезде таможенники обнаружили 10 000 пачек белорусских сигарет Fest, на сумму 34 000 евро (с налогами). Криминалисты начали расследование.

В этом году это не первый случай обнаружения контрабанды в поезде. Например, 14 января в Кене обнаружили груз контрабандных сигарет на сумму 100 000 евро. Этот груз для маскировки был залит бетоном.

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