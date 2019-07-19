В Литву доставлен задержанный в Испании брат Пикуль-Ясайтене

В Литву доставлен задержанный в Испании Йонас Баронас, которого подозревают в участие в перестрелке в Вильнюсе два года назад.
Jonas Baronas
© DELFI / Domantas Pipas

"Доставлен на прошлой неделе. Сейчас проходят допросы, все процессуальные действия. Наши сотрудники продолжают работу", – сказала 19 июля представитель полиции Юлия Самороковская.

По ее словам, сейчас подозреваемый задержан, будет продолжено расследование.

Баронаса подозревают в участии в вооруженном конфликте в августе 2017 года в одном из вильнюсских кафе. Там произошел конфликт между двумя компаниями, было применено огнестрельное оружие, а отскочившая рикошетом пуля попала в ногу девушке. После этого задержали четверых подозреваемых, а Баронасу удалось скрыться.

Ему предъявлены обвинения в незаконном хранении оружия и покушении на жизнь человека. Подозреваемый в июне 2019 года был задержан в Испании.

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